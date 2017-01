"Amici 15", Elodie e Lele sono inseparabili: nuova coppia nella Scuola?

Ad " Amici 15 " potrebbe essere nato un nuovo amore . Dopo Nick e Benedetta , la prima coppia ufficializzata in questa edizione del talent ideato da Maria De Filippi, pare ci sia del tenero anche tra Elodie Di Patrizi e Lele Esposito . Tra una lezione di canto e ripetizioni di inglese, fra i due cantanti l'amicizia pare aver lasciato il posto a qualcosa di più, come dimostrano alcuni scatti social in cui i due sono sempre più vicini.

Nelle foto pubblicate da Elodie sul suo profilo Instagram, la presenza di Lele è una costante, soprattutto nell'ultimo periodo. Ma a scatenare l'ipotesi di un nuovo amore in corso ad Amici 15 è uno scatto di qualche giorno fa, in cui i due cantanti appaiono molto intimi. "00.05. Costruire", scrive Elodie accanto alla foto e il commento sa di confessione per i fan del talent ai quali non è passato inosservato il feeling tra i due.



Elodie e Lele sono nella Scuola dai casting e ora che il serale si avvicina, il loro legame sembra essersi rafforzato e trasformato in qualcosa di più di una semplice amicizia. Complicità e attenzioni reciproche sono evidenti nei pomeriggi di studio e preparazione in aula, come nei momenti di relax e nonostante i 7 anni di differenza (Lele ha 18 anni, Elodie, 25) i due si intendono a meraviglia.