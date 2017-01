"Amici 15", Cristiano perde al ballottaggio con Chiara

Ad " Amici 15 " si è consumata una guerra in casa. Al ballottaggio finale sono finiti due ragazzi della squadra dei Blu e ad avere la meglio è stata Chiara. Cristiano è quindi il terzo eliminato del serale del talent di Maria de Filippi . Gioia per i Bianchi e tanta amarezza per i coach J-Ax e Nek . Intanto lo show di Canale 5 vince la serata con 4.170.000 telespettatori e uno share del 21.47%. Raiuno si ferma a 3.726.000 telespettatori con uno share di 20.26%.

LA PRIMA SFIDA - Bianchi vs. Blu con Ospite: ecco che in studio arrivano i Pooh. Con il gruppo si esibiscono Cristinao (Blu) che canta "Noi due nel mondo e nell'anima" e Daniele (Bianchi) che fa "Pensiero". Dopo una foto di gruppo, Loredana Bertè vota per Daniele che "sembrava il sesto Pooh", la Oxa è per Cristiano e la Ferilli per i Bianchi che ha trovato più a loro agio. 1-0 per i Bianchi.

SECONDA PROVA - Nek fa esibire Michele che regala "Scacchi" sulle note de "La valle dei re" di Mengoni con venti professionisti; Elisa risponde con Lele che canta "Cry me a river" di Justin Timberlake con sei professionisti. Anna vota per i Blu, Sabrina è per i Bianchi e così Loredana. 2-0 per i Bianchi.

TERZA PROVA - Luca Argentero è il quarto giudice. J-Ax si gioca subito il duetto: Chiara con Nek in "Don't give up" di Peter Gabriel. A Loredana non piace proprio, ma interviene Morgan, che fa un grande elogio. E la polemica si spegne. Emma non sta con le mani in mano e sfodera la carta Gabriele che con Elisa canta "Meeting Laura". La prova rimane secretata fino alla fine.

QUARTA PROVA - Nek vuole ascoltare Sergio IN "Est-ce que tu m'aimes", Emma schiera Elodie che canta "La nostra relazione" di Vasco Rossi. Argentero preferisce Sergio, Emma chiede il voto di Morgan e spegne la Oxa. Bertè vota per i Blu e Morgan per i Bianchi. 3-0 per i Bianchi. QUINTA PROVA - Nek schiera il ballo di squadra, Ale e Michele con 14 professionisti sulle note di "Sotto casa" di Max Gazzè; Elisa risponde con Alessio, che balla sulla note di "Confusing happiness" con dieci professionisti. Loredana vota per i Bianchi, la Ferilli concorda. Vince la prima partita la squadra Bianca per 6-1.

LA GARA ENTRA NEL VIVO - Ax schiera il canto di squadra con direttore artistico in "21 guns" dei Green Day e chiede a Nek e ai ragazzi di cantare anche per Cristiano (che nel frattempo è sttao momentaneamente eliminato). Emma schiera Lele con Elisa in "You've got a friend" eseguita al pianoforte. Oxa è per i Blu, Loredana per i Bianchi e così Sabrina. 1-0 per i Bianchi. Ax chiede il voto di Morgan e spegne la Bertè, quindi chiama Chiara che interpreta "Wuthering heights" di Kate Bush al piano; Elisa risponde con l'esibizione di Gabriele sulle note de "La canzone dell'amor perduto" di De Andrè con dodici professionisti. La Ferilli vota per Chiara, Morgan la reputa "ineccepibile" ma "troppo piccola" per interpretare un brano di De Andrè ma vota lo stesso per lei. 1-1. Altra prova. Emma schiera Elodie in "The house of the rising sun"; Elisa chiede il giudizio di Morgan e spegne la Oxa, quindi Ax chiama Sergio. Voto secretato. Emma chiama la corale di canto e Lele, La Rua ed Elodie si esibiscono ne "La sera dei miracoli" di Dalla che fa commuovere la cantante salentina; Elisa vuole sentire il parere di Morgan e spegne nuovamente la Oxa, quindi Nek schiera Ale sulle note di "Mio fratello" di Tiziano Ferro. Sabrina vota per i Bianchi, Morgan idem. 2-1.

ULTIMA PROVA - La prova Morgan, giudicata dall'intera giuria. Morgan suona al pianoforte "Prelude" e "Fuga in re min." di Bach: Ale per i Blu e Alessio per i Bianchi improvvisano sui brani. Bertè vota per Alessio, la Ferilli per Ale e così la Oxa. 2-2. E' il momento di vedere chi vince questa seconda prova, prevale ancora la squadra Bianca, grazie al voto secretato, con il punteggio di 5-2. Emma fa il nome di Chiara, i ragazzi Michele e i professori, Ale; Ax e Nek salvano Ale e, tra Chiara e Michele, il secondo viene salvato, quindi Chiara va al ballottaggio con Cristiano.

CRISTINAO ELIMINATO - Nek e J-Ax dicono quindi a Cristiano che è in gara con Chiara. Il ragazzo si esibisce quindi in "Smells like teen spirit", poi Chiara in "Somebody that I used to know" da lei stessa riarrangiata, di nuovo Cristiano nel suo inedito "Ritornerai" e Chiara nel suo "Blind". Votano solo i professori e salvano Chiara, Cristiano è terzo eliminato.