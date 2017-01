"Amici 15": Chiara piange e discute con Nek, poi torna il sereno

Ad " Amici " Chiara vive una piccola crisi. La cantante della squadra blu non è convinta dei brani che le hanno assegnato i direttori artistici Nek e J-Ax e scoppia in lacrime. Sergio prova a consolarla, ma Chiara è davvero giù di morale perché crede che le scelte fatte possano penalizzarla nella puntata serale. Una volta in saletta, la giovanissima cantante si confronta con Nek, che a poco a poco le fa ritrovare il sorriso.

Chiara avrebbe voluto riadattare alle sue corde "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti, ma i direttori artistici Nek e J-Ax non hanno creduto fosse la scelta giusta: "E' una canzone che non fa uscire le tue doti musicali", dice Nek, mentre la ragazza in confessionale afferma di essere infastidita dal fatto che i due non abbiano voluto cavalcare la sua idea. "Piuttosto che dire 'ci lavoriamo', me l'hanno tolta. E' quello che mi dà fastidio. Ci sono un sacco di cose che so di poter fare e non me le fanno fare", lamenta.