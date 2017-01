"Amici 15", Chiara e Nick i capisquadra per sabato. Ma qualcuno voleva Topo Gigio...

Per capitanare le due squadre che si affronteranno sabato pomeriggio si erano candidati Nick, Luca, Chiara, Yvonne e Cristiano. Chiara ottiene la maggioranza al primo giro, mentre nella seconda tornata ha invece la meglio Nick. Chi non accetta serenamente la scelta dei compagni è Cristiano: non scelto, vota polemicamente per Topo Gigio. Sicuramente non un inizio promettente in vista della formazione delle squadre.



Tanto più che in un secondo momento, in sala relax, mentre Yvonne commenta con i compagni le scelte fatte, Cristiano sta invece in disparte, ricevendo le critiche degli altri.



Prima Braga aveva parlato ai ragazzi sottolineando quello che potrebbe essere un problema in vista del futuro. Secondo lui alcuni si esibiscono ancora come un mese fa. Per il professore i ragazzi non dovrebbero cercare di correggere i propri difetti come vorrebbero altri ma, anzi, cercare di esaltarli, farne un punto di forza. E a mo' di esempio cita la storia di Django Reinhardt, uno dei più grandi chitarristi di tutti tempi nonostante un difetto fisico: Reinhardt aveva infatti solo due dita e ciò gli ha dato la forza per inventarsi una nuova tecnica per suonare.