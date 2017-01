"Amici 15", Alessandra Celentano stronca Arianna: "Hai i piedi brutti"

Nella Scuola di " Amici 15 " è tempo di esami definitivi, in vista del serale e la maestra di danza Alessandra Celentan o non fa sconti ai suoi allievi. Michele, Benedetta, Emanuele e Arianna vengono bacchettati, ma ad avere la peggio è proprio Arianna , punita con un zero in pagella e un giudizio severo: "Hai i piedi brutti - dice la Celentano che argomenta - La danza è anche estetica purtroppo da questo punto di vista sei veramente in difficoltà".

Nei tanti anni trascorsi ad "Amici", Alessandra Celentano è diventata famosa per i suoi giudizi molto critici nei confronti dei ballerini. L'insegnante di danza non ne ha risparmiati nemmeno agli allievi della 15ma edizione che si giocano l'accesso al serale.



Nel mirino della severissima maestra è finita Arianna e soprattutto i suoi piedi. La ballerina ha provato a difendersi: "Non mi sembra così grave la situazione", ha detto. "Io invece penso che sia molto grave e tu poco consapevole", è stata la stroncatura della Celentano. E per non lasciare dubbi ha aggiunto: "Non ti trovo così convincente. Non sei assolutamente il mio tipo di ballerina".