Vladimir Luxuria spegne 50 candeline Festa grande in attesa di Miss Italia 2015

Vladi all'Isola - Vincitrice dell'Isola dei Famosi e onorevole nel 2006 dopo essersi candidata nelle liste di Rifondazione comunista, conduttrice di programmi radiofonici e televisivi, si prepara a sbarcare all'evento di Miss Italia in veste di giurata. Ma si fa notare anche per alcune sortite "pericolose", come quando fu arrestata a Sochi per il suo impegno di attivista in difesa degli omosessuali.



Primo Gay Pride - Originaria di Foggia, è lei a inventare il primo Gay Pride d'Italia, quello di Roma, il 2 luglio 1994, per poi impegnarsi in difesa dei diritti di gay, lesbiche e transgender. All'anagrafe Vladi è maschio (si chiama Wladimiro Guadagno), parla sempre di sè rigorosamente al femminile ma non ha mai fatto operazioni chirurgiche per cambiare sesso: soltanto un intervento per fermare la crescita della barba, oltre a una rinoplastica e a una mastoplastica.



La gara con Belen - Il suo appeal televisivo diventa evidente durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 6, quando vince il titolo soffiandolo addirittura a Belen Rodriguez, finalista con lei. E con la showgirl argentina, Luxuria si scontra duramente anche in diretta, battendola in volata sul filo di lana.



Attivista "scomoda" - Risale al 2014 il suo arresto a Sochi: in Russia con una troupe delle Iene per intervistare gli atleti che partecipavano alle Olimpiadi invernali sulle leggi omofobe in vigore in Russia, manifesta contro Putin con una bandiera arcobaleno con la scritta "gay è ok" e per questo motivo viene fermata.



Da buon personaggio assolutamente eclettico, non si fa mancare neanche la carriera di scrittrice: il suo ultimo romanzo, il quarto firmato da lei, è "L'Italia migliore", seguito a "Chi ha paura della Muccassassina", "Le favole non dette", "Eldorado".



Una giurata da Miss - Per il suo mezzo secolo di vita, Luxuria intende portare una ventata di novità anche a Miss Italia 2015. Il suo approdo al concorso potrebbe coincidere infatti anche con l'ammissione in gara delle donne con un passato da uomo. Vladi ipotizza che quest'anno la passerella potrebbe essere aperta anche alle donne "operate". Ma assicura che "se ci sarà una trans noi non lo diremo. E spero che non scatti la caccia per indovinare chi è".