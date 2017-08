Quando il pomeriggio significava "Bim Bum Bam"

"Credo che per le generazioni dell'epoca Bim Bum Bam sia stata una guida nel vero senso della parola" Roberto Ceriotti, uno dei conduttori dello storico programma andato in onda dal 1981 al 2002, racconta come il noto show dedicato ai ragazzi possa aver influenzato intere generazioni. "E' stato un programma semplice che colpiva il cuore dello spettatore", continua Cristina D'Avena con aria commossa. Sono tanti i personaggi televisivi diventati vere e proprie icone del programma, da Licia Colò, che ricorda come quel periodo sia stato caratterizzato dalla spensieratezza, a Carlotta Pisoni Brambilla (nella foto insieme a Debora Magnaghi), capace di spiegare come "Bim Bum Bam" sia stato rivoluzionario nel concedere per la prima volta ai bambini la possibilità di interagire in prima persona con esseri umani e pupazzi. Anche Carlo Sacchetti e Pietro Ubaldi hanno voluto rendere omaggio a uno show unico nel suo genere, capace di influenzare i più piccoli grazie a un contenuto creato appositamente per loro.