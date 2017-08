Quando Camila Raznovich, Elisa e Laura Chiatti cantarono al "Karaoke" di Fiorello

All'inizio non tutti avrebbero scommesso che Karaoke, il format canoro lanciato nel 1992 su Italia 1, sarebbe diventato una pietra miliare della televisione italiana conquistando il pubblico con i brani interpretati dai concorrenti in gara. In pochi, inoltre, ricorderanno che sul celebre palco si esibirono anche tre studentesse destinate a diventare delle vere star.



Quando il successo non aveva ancora bussato alla porta di Camila Raznovich, Elisa e Laura Chiatti, il giovane Fiorello le fece infatti gareggiare nel programma mostrando le loro doti canore. Come si può vedere dalla clip, la conduttrice di origini russo-argentine era già a suo agio davanti alle telecamere, così come la futura cantante triestina, che all'epoca aveva solo quindici anni. Voce aggressiva e lunghi capelli ricci caratterizzano invece l'esperienza di Laura Chiatti nello show ripreso nel 2015 con la conduzione di Angelo Pintus.