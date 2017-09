Premiatissima 1982, il divertente sketch di Walter Chiari

"Premiatissima", il celebre varietà televisivo in onda dal 1982 al 1986 è stato anche il palcoscenico che ha ospitato grandi star della televisione e non solo. Così, poco dopo la straordinaria vittoria dell'Italia sulla Germania nella finalissima dei Mondiali di calcio, il celebre Walter Chiari mise in mostra tutte le sue qualità come comico ripercorrendo le fasi di quella partita focalizzando l'attenzione sul Presidente della Repubblica allora in carica, Sandro Pertini: nel programma di Canale 5 l'attore ironizzò sulle sue esultanze di fronte ai gol degli azzurri, cercando a suo modo di non "mancare di rispetto" al cancelliere tedesco Schmidt, seduto in tribuna al suo fianco.