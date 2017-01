Martina Colombari, 40 anni tra tv e fiction

Compleanno importante per Martina Colombari che spegne 40 candeline. In realtà già qualche settimana fa aveva festeggiato gli 'anta' con una grande festa a sorpresa organizzata dai suoi amici. Solare e raggiante, la showgirl sembra aver fatto un patto con il diavolo per fermare il tempo. Il segreto della sua forma perfetta? Basta dare un'occhiata al suo Instagram per capirlo...

Sui social documenta infatti i suoi allenamenti quotidiani, in città come in riva al mare. Anche durante le vacanze, infatti, la Colombari si tiene in forma con lunghe corse sulla spiaggia. Fitness e alimentazione equilibrata sono il suo mantra e i risultati si vedono tutti.



Sembra ieri che, appena 16enne, riceveva la corona e lo scettro di Miss Italia. Da quel momento Martina non si è più fermata, inanellando un successo dietro l'altro e destreggiandosi con facilità tra televisione, fiction, cinema e teatro.



Durante gli Anni Novanta ha infatti recitato nelle commedie "Abbronzatissimi", "Paparazzi" e "Quello che le ragazze non dicono". Sul piccolo schermo è invece apparsa in numerose fiction di successo: "Carabinieri", "Un medico in famiglia", "I Cesaroni", " Al di là del lago" e "Il restauratore". Negli ultimi anni si è dedicata soprattutto al teatro, recitando da protagonista nei musical "La febbre del sabato sera" e "The Best of Musical".