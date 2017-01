Le gemelle Kessler e quelle gambe sexy che spaventavano la Rai

Sono state il sogno erotico di milioni di italiani oltre che le gambe più belle della televisione degli anni 60: Alice ed Ellen Kessler, più note a tutti come le gemelle Kessler. Nate nel 1936 in Germania a Nerchau, ballerine fin dall'infanzia, una volta maggiorenni iniziano la carriera a Dusseldorf, per passare poi a Parigi. Ma è da noi, dove si trasferiscono agli inizi degli anni 60, che diventano delle icone dello spettacolo.