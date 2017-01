20 agosto 2016 11:08 Le gemelle Kessler compiono 80 anni "Dalla vita abbiamo avuto tutto" Le sorelle tedesche festeggiano il traguardo e sognano un film con Paolo Sorrentino

Auguri alle gemelle Alice e Ellen Kessler, che festeggiano 80 anni. Come loro stesse raccontano, non se li sentono affatto: amano la vita, gli amici, i viaggi e continuano a lavorare. "Fino al 3 luglio siamo state impegnate nel musical Ich war noch niemals in New York scritto da Udo Jurgens" hanno dichiarato all'ANSA, ammettendo di non avere nessun rimpianto "Abbiamo ottenuto quello che ci è mancato nell'infanzia, con dedizione e disciplina".

In Italia esplosero grazie al "Da-da-un-pa" e agli spot indimenticabili per le calze di nylon, divertendo i telespettatori con i balletti ad altezza sfasata insieme don Lurio, reso quasi invisibile da quei due corpi statuari. "Era bravissimo come coreografo, ma forse noi eravamo troppo alte per lui, soffriva probabilmente del complesso di Napoleone. Ma fuori dal lavoro era simpaticissimo" hanno assicurato. Le loro gambe lunghe e affusolate sono entrate nell'immaginario collettivo, stravolgendo la storia della tv e diventando un caso nazional-popolare nel 1961, quando a "Giardino d'inverno" imposero loro le calze nere.



Nate nel 1936 nella Germania Est, fuggirono con la famiglia nella Germania Ovest e a 19 anni ballarono tra le fila delle sensuali Blubell Girls, mentre a 40 finirono senza veli sulla copertina di Playboy. La loro fortuna fu però il piccolo schermo: per molti le Kessler sono ancora il Carosello dei collant, il ritornello de "La notte è piccola" e gli sketch di "Studio Uno", "Milleluci" e "Canzonissima".

