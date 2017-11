"Mega Salvi Show", un programma creato per far ridere e divertire il pubblico attraverso una serie di sketch comici che ricreavano un fantomatico palinsesto televisivo, dalle serie tv alle pubblicità, basato sulle parodie di tutto ciò appariva in televisione. Fu la grande idea portata nella stagione 1988/89 sotto la luce dei riflettori da Francesco Salvi, che si occupò della trasmissione di Italia 1 a 360°. Proprio il comico di Varese realizzò per il breve show anche la sigla di apertura, "C'è da spostare una macchina", che con il passare delle puntate divenne sempre più celebre tra i telespettatori.