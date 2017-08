Sono passati più di trent'anni da quando "Love me Licia" spopolava su Italia 1, ma sicuramente i fan della storia d'amore tra la protagonista interpretata da Cristina D'Avena e il suo adorato Mirko, interpretato da Pasquale Finicelli, non faranno fatica a ricordare le parole della sigla iniziale. La fiction per ragazzi era ispirata all'anime giapponese "Kiss Me Licia" e raccontava la difficile relazione tra il leader del gruppo musicale Bee Hive e la dolcissima ragazza dai capelli a caschetto.