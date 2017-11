Era il 1992 quanto un giovanissimo Fiorello infiammava le piazze di tutta Italia con "Karaoke", uno dei programmi più celebri di Italia 1. In ogni puntata, al fianco del conduttore, sul palco si alternavano dei concorrenti che cantavano brani di successo e al termine il pubblico votava il vincitore.



Non sempre capitava di assistere a delle performance totalmente perfette, come dimostra questa interpretazione di "Mare mare", il successo firmato Luca Carboni, in cui anche Fiorello rimane piuttosto sorpreso. Al di là dell'intonazione, però, l'importante era cantare, mettersi in gioco e soprattutto divertirsi.