Era il 1991 quando Lino Banfi e la figlia Rosanna conducevano "Il gioco dei giochi", la trasmissione di Canale 5 in cui ogni settimana tre concorrenti scommettevano sulla riuscita di particolari gare e sfide che vedevano come protagonisti ospiti famosi. Sul palco del programma si esibì anche il celebre Paolo Villaggio, che in compagnia di Massimo Boldi e Lino Banfi spiegò i segreti della poesia popolare, con la solita ironia che ha sempre contraddistinto il re della risata italiana. Il trio diede dunque vita a una gag molto esilarante.