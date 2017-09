Il circo di Sbirulino 1982, quando Corrado interpretò la filastrocca di "Carletto"

Era il 1982 quando Sandra Mondaini guidava la prima edizione del "Circo di Sbirulino", il celebre programma televisivo dedicato ai ragazzi in onda prima su Canale 5 e successivamente su Italia 1. Nella trasmissione pomeridiana la storica stella della tv italiana vestiva i panni del personaggio pagliaccesco, al culmine della notorietà proprio in quel periodo. Nello sketch qui riproposto l'ospite d'eccezione è il conduttore Corrado, che in quella particolare occasione interpretò la filastrocca di "Carletto" insieme al piccolo Simone Jurgens. Il brano riscosse un successo inaspettato, conquistando addirittura un disco d'oro nel 1983.