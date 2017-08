Drive In, tutti i personaggi del mitico signor Beruschi

Capace di coinvolgere un'intera generazione e restando ancora oggi cruciale per la storia della televisione italiana, "Drive In" è diventato parte del costume nazionale anni '80 e ha portato alla ribalta personaggi celebri anche negli anni a venire come Ezio Greggio, Giorgio Faletti e Massimo Boldi. Il programma ideato da Antonio Ricci propose agli spettatori del piccolo schermo importanti novità e un format decisamente innovativo rispetto al classico varietà dell'epoca. Tra i comici più celebri del programma ricordiamo sicuramente il signor Beruschi, capace di intrattenere il pubblico vestendo i panni di numerosi personaggi buffi e sfortunati. Per il cabarettista "Drive In" significò il punto più alto della carriera televisiva: dopo anni passati a svolgere le funzioni di ragioniere, il comico aveva tentato la carriera artistica al Derby Club di Milano prima della grande svolta.