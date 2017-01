Corrado, l'indimenticabile mattatore

18:55 - C'è stato un tempo in cui il "presentatore" era il personaggio per eccellenza della tv italiana. E tra i mostri sacri della categoria Corrado Mantoni, per tutti solo Corrado, occupa un posto speciale. La sua carriera è iniziata in radio, dove è stato il primo annunciatore italiano. Dalla sua voce sono arrivate notizie di momenti storici, come la fine della seconda guerra mondiale o la nascita della Repubblica Italiana.



Passato in televisione negli anni Sessanta, ha condotto numerose trasmissioni, di cui alcune entrate di diritto nella storia del piccolo schermo: "Rosso e nero" (con Sophia Loren come valletta), "L'amico del giaguaro", "Il tappabuchi" e due tra le migliori edizioni di "Canzonissima", quelle del 1970 e del 1971, nella quale lancia Raffaella Carrà. Proprio con Raffa ha condotto poi "Fantastico" nel 1982 subito prima di passare in Fininvest. Qui lancia "Il pranzo è servito", trasmissione che tiene compagnia agli italiani tutti i giorni all'ora di pranzo e poi, dal 1986, "La corrida".



Remake televisivo dell'omonima trasmissione radiofonica ideata dallo stesso Corrado alla fine degli anni Sessanta, la carrelata di dilettanti allo sbaraglio rimane la sua creatura simbolo, nonché la fonte di ispirazione per molte trasmissioni di oggi.



Foto di PortfolioMondadori