Claudio Lippi, compie 70 anni il conduttore considerato l'erede di Corrado

Tanti auguri a Claudio Lippi. Uno dei volti più amati della televisione italiana compie 70 anni. una carriera iniziata come cantante per poi diventare un conduttore televisivo che ha fatto della simpatia e della professionalità la propria cifra stilistica, al punto da essere considerato per anni l'erede naturale di Corrado.

Dopo i primi passi nel mondo dello spettacolo come cantante si cimenta nel ruolo di presentatore nei primi anni 70. Sul finire del decennio diventa uno dei primi volti di Telemilano 58, futura Canale 5, con una trasmissione costruita ad hoc su di lui, "Lo sprolippio". In quegli anni si mette alla prova anche come doppiatore, prestando la voce a tutti i personaggi maschili della serie animata "Barbapapà".



Il legame con Corrado si concretizza nel 1990 quando raccoglie l'eredità del presentatore romano a "Il pranzo è servito". Tante le trasmissioni popolari che lo vedono protagonista in tutti questi anni: da "Buona domenica" a "Passaparola", da "La sai l'ultima?" a "La prova del cuoco" e "Tale e quale show", dove riveste il ruolo di giudice dal 2012.



Spesso trova di esprimere la sua verve comica come in "Mai dire gol", dove per tre stagioni diventa una spalla perfetta per la Gialappa's band. Nel 2012 è tornato anche alla musica pubblicando un album omaggio a Domenico Modugno.