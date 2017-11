Buona Domenica 1996, la prima esibizione delle Spice Girls in Italia

Correvano gli anni 90, il periodo in cui le band dei giovani vendevano milioni di dischi in tutto il mondo grazie a un pop molto moderno. Due gruppi su tutti riscossero un successo planetario in pochissimo tempo, i Backstreet Boys e le Spice Girls. Queste ultime esplosero nel 1996, anno della consacrazione grazie al loro primo album "Spice", contenente singoli divenuti icone di quegli anni come "Wannabe" e "Say You'll Be There".



Ovviamente l'eco della loro ascesa arrivò rapidamente anche nel nostro Paese, dove la band britannica si esibì per la prima volta proprio nel 1996 a "Buona Domenica", la storica trasmissione di Canale 5. Qui, sotto la conduzione di Fiorello, le Spice Girls diedero vita a un'esibizione davvero travolgente, catturando tutti i telespettatori del programma.