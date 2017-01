22 aprile 2015 Blues Brothers, il debutto in tv 37 anni fa Il 22 aprile del 1978 Dan Aykroyd e John Belushi apparivano per la prima volta al "Saturday Night Live" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:34 - Giacca e pantaloni neri, camicia bianca, occhiali neri e cappello in tinta. Scatenati e ironici, i Blues Brothers apparivano per la prima volta il 22 aprile del 1978. Dan Aykroyd e John Belushi al "Saturday Night Live" hanno rivoluzionato il linguaggio della tv americana. Nello stesso anno la coppia ha pubblicato il primo album, "Briefcase Full of Blues", e due anni dopo - nel 1980 - ha realizzato il film, "The Blues Brothers".

Belushi conobbe i primi successi suonando la batteria in un piccolo gruppo amatoriale. Scoprì il teatro e l'improvvisazione salendo su un palco per intrattenere gli amici. Dopo una sola audizione era già popolare. A Toronto incontrò poi quello che sarebbe diventato il suo più grande amico, Dan Aykroyd. I due hanno fatto coppia in tv, al SNL, e al cinema, con la pellicola "Blues Brothers", che attinse a piene mani dal duo musicale diventando un successo planetario che li spinse verso sfiancanti tournée musicali attraverso tutta l'America.



Negli anni Belushi diventò sempre più dipendente dalla cocaina, i mille tentativi della moglie degli amici per spingerlo alla disintossicazione fallirono. Nella prima mattina del 5 marzo 1982, dopo una serata con Robert De Niro a Robin Williams, John fu trovato senza vita nel suo letto, vittima di un cattivo "taglio" e di un'overdose non voluta. Morto lui per la band non è stato facile: tanti i cambi di formazione anche se continua ad esibirsi in tutto il mondo ancora oggi.