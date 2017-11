Bellezze al bagno, l’esibizione di Peppino di Capri con Saint Tropez

"A Saint Tropez la luna si desta con te": c'è stato un tempo in cui bastavano queste poche parole per far scattare dalla sedia chiunque stesse ascoltando il celebre brano di Peppino di Capri per darsi al twist. Così in un'esibizione del 1989 a "Bellezze al bagno" - il programma di successo in onda su Canale 5 - anche il cantautore campano si lascia prendere dal ritmo contagioso di una canzone senza tempo e abbandonato il pianoforte si concede a qualche passo di danza assieme alle amatissime ragazze in bikini. Chissà se riascoltando "Saint Tropez" i più nostalgici si concederanno un altro ballo...