Attenti a noi due 1983, quando Raimondo Vianello era il professor Ravianello

Era il lontano 1983 quando Raimondo Vianello intratteneva i telespettatori di "Attenti a noi due" con uno dei personaggi del suo vastissimo repertorio, il professore Ravianello. L'illustre docente di fisica nucleare intervenne nel programma per parlare di un fantomatico satellite sovietico a suo dire pericoloso, riuscendo a far ridere il pubblico grazie al suo particolare linguaggio balbuziente. I suoi calcoli sulla caduta del corpo celeste non si rivelarono però del tutto esatti, visto l'esilarante esito finale dello sketch. Il programma riscosse un enorme successo e vide l'esordio della coppia Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sulle reti del gruppo all'epoca Fininvest.