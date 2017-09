"Smetto Quando Voglio", 2003: Fabio Volo intervista Ambra Angiolini

Divertente intervista a Smetto Quando Voglio, il varietà di Italia1, in onda in seconda serata nell'autunno del 2003. Il programma, condotto da Fabio Volo, era uno "one man show", in cui Volo si esibiva in diversi ruoli, tra cui anche quello di intervistatore. In questa puntata, l'intervistata era Ambra Angiolini, all'epoca incinta di sua figlia, avuta dalla relazione con il suo ex-compagno, Francesco Renga.