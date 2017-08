"Non è la Rai": quando Ambra cantava "Delusa" di Vasco Rossi

Anno di grazia 1993, "Non E' La Rai" il programma del momento delle reti Fininvest (non ancora Mediaset), capace di influenzare una generazione intera di teenagers. Il suo principale antagonista, a quell'epoca, non veniva dalle reti concorrenti, bensì dal mondo della musica. Dalla rockstar italiana più amata di sempre, Vasco Rossi. Nel suo album "Gli Spari Sopra" la traccia "Delusa" era dedicata, in aperta critica, proprio alle ragazze di Gianni Boncompagni e all'autore stesso, che veniva citato in una strofa della canzone. Il pezzo divenne un tormentone e Boncompagni, per rispondere adeguatamente, nell'edizione successiva intitolò la sigla d'apertura del programma "Affatto deluse", mentre Ambra Angiolini, all'epoca giovanissima conduttrice della trasmissione, si esibì addirittura in una cover della hit del Blasco, sostituendo il nome di Boncompagni con quello del Komandante nella strofa "però quel Vasco Rossi lì, secondo me...". Geniale, non trovate?

