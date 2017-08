"Non è la Rai": 1991, Cristina Quaranta canta e balla "Pata Pata"

Ricordate Cristina Quaranta? La showgirl e conduttrice romana, scoperta e lanciata da Gianni Boncompagni, ha preso parte a diversi programmi che ne hanno fatto uno dei volti televisivi maggiormente apprezzati degli anni '90. In particolare è stata una delle ragazze più belle e amate di "Non è la Rai", la trasmissione fenomeno di costume di quel decennio, ideata dallo stesso Boncompagni assieme a Irene Ghergo. Nel corso del tempo Cristina (oggi compagna e mamma felice) ha preferito dedicarsi sempre più alla famiglia ma in questa clip possiamo vederla proprio a "Non è la Rai" mentre canta e balla Pata Pata, un successo internazionale che non sembra sentire il peso degli anni.