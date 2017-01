"Mila e Shiro", 30 anni fa andava in onda la prima puntata

" Mila e Shiro " compie 30 anni. Il 25 febbraio 1986, Italia 1 trasmetteva per la prima volta in Italia il cartone animato tratto dal manga giapponese, pubblicato nel Sol Levante nel 1984. Il primo episodio di " Mila e Shiro due cuori nella pallavolo ", intitolato "Attacker You!", fu scritto e illustrato da Jun Makimura e Shizou Koizumi. L'anime, con i suoi personaggi e la sigla cantata da Cristina D'Avena , è diventato cult per intere generazioni.

Le avventure dell'energica Mila Hazuki hanno conquistato milioni di bambini nel tempo. La ragazza di campagna cresciuta senza madre (che poi si scopre essere una ex campionessa di pallavolo) è tra i personaggi più amati di sempre delle serie animate sbarcate in Italia, con i suoi inconfondibili capelli rossi e l'inguaribile ottimismo.



L'amore per Shiro (meno protagonista di quanto il titolo della serie suggerisca), l'affatto per il papà fotografo e il fratellino Sunny, la passione infinita per la pallavolo, l'amicizia e il sogno olimpico sono i temi che si dipanano nella storia di Mila, che da talento delle scuole medie arriva in nazionale e sbarca ai Giochi d Seul 1988.



Proprio in occasioni di altre Olimpiadi, quelle del 2008 a Pechino, è stato realizzato un sequel della serie animata. "Mila e Shiro - Il sogno continua" è andato in onda in Italia per la prima volta nel settembre 2011, senza ricalcare i fasti dell'anime originale..