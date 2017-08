"La sai l'ultima?" è stato per ben sedici anni un programma in cui la risata ha fatto da padrona assoluta e il pubblico ha potuto divertirsi con leggerezza grazie alle barzellette raccontate dai concorrenti in gara. Tra una battuta e l'altra, però, c'è sempre stato spazio per altre forme di intrattenimento, come ad esempio l'indimenticabile balletto super-sexy di Pamela Prati, conduttrice - al fianco di Pippo Franco - della primissima edizione del programma nel 1992. Nel corso della trasmissione di Canale 5, la showgirl ha interpretato brani famosi e ha eseguito diverse coreografie, come in questo caso.