"Goldrake" e "Jeeg Robot d'Acciaio", i robot della tv compiono 40 anni

" Goldrake " e " Jeeg Robot d'Acciaio " compiono 40 anni. Il 5 ottobre 1975, in Giappone andava in onda il primo episodio di entrambe le serie animate, tratte dai manga firmati da Go Nagai, e prodotte dalla Toei Animation. In Italia, le due serie arrivarono qualche anno dopo, segnando l'infanzia di intere generazioni, anche grazie a sigle che hanno scalato la hit parade.

Il primo a sbarcare sugli schermi italiani fu "Goldrake", che, nel 1978, fece da apripista a tutti gli altri robot della tv. La serie, tratta dal manga del 1973 e composta da 74 episodi, venne messa in onda con il nome "Atlas UFO Robot" e la prima sigla, cantata dagli Actarus, gruppo diretto dal maestro Vince Tempera, di cui faceva parte Fabio Concato, divenne in breve Disco d'oro.



Il manga originale di "Jeeg Robot d'Acciaio" fu pubblicato in Giappone per la prima volta nell'aprile del 1975. La serie animata (46 episodi) nata poco dopo, arrivò in Italia nel 1979 e, sulla scia di "Goldrake", ottenne grande successo. La sigla di "Jeeg Robot d'Acciaio" era cantata da Fogus, nome d'arte di Robertu Fogu. A lungo è circolata la leggenda metropolitana che il brano fosse cantato da un giovane Piero Pelù, costringendo l'artista a ripetute smentite. Nel 2008 l'ex Litfiba ha poi inciso una versione della canzone, disponibile sul web.