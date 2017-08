"Fuego!" 1997, la storica intervista a Jon Bon Jovi nel backstage del Festivalbar

Ha scritto pagine importanti nella storia della musica grazie a brani e album divenuti immortali. E nel corso della sua carriera Jon Bon Jovi (con il suo celebre gruppo) è passato anche dall'Italia, Paese che l'artista ha dichiarato di amare nell'intervista di Barbara De Pace davanti alle telecamere di "Fuego!", nel 1997. L'incontro con la star del New Jersey avviene nel backstage del Festivalbar - il famoso show musicale che per oltre 40 anni ha raccolto i più grandi successi dell'estate - e qui esprime tutto il suo apprezzamento per il nostro Paese: "E' il luogo all'estero dove in assoluto amo maggiormente venire. Qui sento un grande ritorno alle radici, infatti sono andato a Sciacca alla ricerca del mio passato". Nonostante nove album già pubblicati, Bon Jovi racconta inoltre di sentirsi ancora all'inizio del suo viaggio nel mondo della musica e come dargli torto, visto che negli anni a venire scriverà brani come "It's my life", "Everyday" e "Have a nice day".