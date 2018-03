Le belle parole di Gerry Scotti in memoria di Fabrizio Frizzi: "E' stato un colpo duro. Ho postato come ricordo una foto rubata, con me e lui dietro un bancone di un hotel per una piccola cosa di beneficenza, in una delle rare occasioni in cui ci siamo visti fuori dal lavoro. Ho più un ricordo di telespettatore che di collega".



"Lui era una persona buona, limpida, modesta e aveva un sorriso vero, non falso. Un bell'esempio da seguire e io mi ritengo onorato di far parte della categoria dei Frizzi". Il conduttore alle telecamere di Pomeriggio Cinque ha poi aggiunto: "Fabrizio ha avuto tanto ma secondo me meritava anche di più".