Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, quella storia sbocciata in via Teulada

Per Frizzi erano gli anni del successo di "Europa, Europa", dei "Fatti vostri", poi di "Scommettiamo che?", il programma del sabato sera abbinato alla Lotteria Italia. Poi sono arrivati "Luna Park", "Miss Italia", "Domenica in" e "Per tutta la vita". Rita intanto diventava uno dei volti delle reti Mediaset, con "Parlamento in", "Canale 5 per voi" e poi "Forum", "Affari di famiglia", "Signore mie", "Il trucco c'è". Appartenere a due scuderie diverse non impedì comunque a Rita di presenziare come ospite nel salotto del marito a "Domenica in", nel novembre 1997, pochi mesi prima dell'addio.

La crisi scoppiò nel maggio del 1998: l'annuncio sul settimanale "Chi", le prese di distanza e poi le prime ammissioni dei due protagonisti, le foto che ritraevano il conduttore accanto a Graziella De Bonis, vocalist del gruppo "6 come 6": ''Io e Rita siamo stati felici nel nostro comune percorso di quindici anni - spiegava Fabrizio - Abbiamo cercato di rendere compatibili due caratteri molto diversi e nell'ultimo periodo, purtroppo, non siamo riusciti a recuperare quella serenità fondamentale per qualsiasi rapporto d'amore. Così, per non farci troppo male, abbiamo deciso di separare le nostre strade''.

In questi anni, Frizzi e Dalla Chiesa hanno mantenuto rapporti cordiali. Il primo contatto in tv nel 1999, ai "Fatti vostri", quando il conduttore telefonò all'ex moglie per ringraziarla del pensiero carino che lei gli aveva rivolto rispondendo a una telespettatrice. Lo stesso Frizzi partecipò poi a una puntata dei "Fatti vostri" l'anno dopo, e in Piazza Italia ad attenderlo c'era anche Rita. Recentemente hanno condotto insieme la trasmissione "Posta del cuore".