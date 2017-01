5 maggio 2015 Amici, Roberto Saviano di nuovo ospite: proporrà un flash mob letterario Sabato 9 maggio, su Canale 5, lo scrittore sarà protagonista del talent di Maria De Filippi con uno spazio che coinvolgerà gli allievi della scuola e il pubblico in studio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:21 - Roberto Saviano torna ad Amici. Lo scrittore, già ospite della prima puntata del serale, sarà di nuovo nella scuola nel quinto appuntamento del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 sabato 9 maggio. L'autore di Gomorra proporrà un flash mob letterario ai ragazzi e ai 1500 spettatori in studio. Nel corso dell'intervento sarà infatti distribuita a tutti una copia de Le Notti Bianche di Dostoevskij.

"Non leggete per divertirvi, non leggete per istruirvi, no, leggete per vivere", è l'invito dello scrittore, che chiuderà il suo intervento con la citazione di Flaubert. Uno spazio in cui Saviano spiegherà l'importanza della lettura, parafrasando, tra gli altri, anche Umberto Eco: "Se un uomo di 70 anni non ha mai letto e ad un certo punto muore, muore dopo aver vissuto 70 anni, se un uomo invece ha letto muore a 5000 anni", ha detto lo scrittore, aggiungendo che "leggere è avere in qualche modo l'immortalità".