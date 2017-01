Amici, i The Kolors e Briga scaldano la semifinale a colpi di vendite

I The Kolors , con " Out ", e Briga , con " Never Again ", entrano nella classifica degli album più venduti della settimana, balzando subito in vetta, rispettivamente in prima e seconda posizione. Intanto i concorrenti di " Amici 14 " preparano la semifinale, che decreterà i quattro finalisti. I The Kolors provano il duetto con Renato Zero , Klaudia quello con Massimo Ranieri e Virginia con Nek , mentre Briga è teso perché sa di non poter commettere errori.

Mentre i The Kolors e Briga debuttano nella classifica degli album più venduti schizzando subito in vetta e scalzando Eros Ramazzotti dal numero 1, cresce l'attesa per la semifinale di Amici 14, in onda sabato 30 maggio, su Canale 5, in prima serata. Gl allievi di Emma ed Elisa curano nei minimi dettagli le loro esibizioni. Chi sarà eliminato vedrà sfumare la finalissima e a sentirsi maggiormente a rischio è Mattia Briga.



I Bianchi, nell'ultima puntata hanno perso Valentina, sconfitta dalla compagna di squadra Klaudia. Il team di Emma è ridotto dunque a soli due elementi, proprio il rapper romano e la bella ballerina. Per questo il cantante ritiene sia essenziale non perdere la prima manche: se i Bianchi ne usciranno battuti o lui o Klaudia andranno al ballottaggio e, siccome la ballerina ne ha già affrontati, il rapper teme di finire lui a rischio eliminazione, perdendo anche la possibilità di esibirsi nella seconda parte della serata.



Il clima è molto più sereno per i The Kolors, che incontrano Renato Zero, con il quale duetteranno in puntata. Dopo la sorpresa, la prima preoccupazione di Stash è sapere che impressione ha la gente del suo gruppo: "Si vede che c'è passione e grande lavoro", lo rassicura Zero. Dopo le prove tra risate e battute, Stash chiede al cantante di autografargli alcuni suoi poster d'annata, che aveva conservato: "E' un regalo immenso", dice il frontman dei The Kolors, felice.



Per la prima volta Virginia si esibirà con un ospite esterno e alla scoperta che dovrà danzare accompagnata da Nek, la ballerina dei Blu reagisce con un urlo di gioia e un "Non ci credo".



E' un bis, invece, quello concesso da Massimo Ranieri a Klaudia Pepa, protagonisti di una emozionante performance di O' Sole mio. "Lo stimo molto", dice l'allieva di Emma, mentre l'artista napoletano ha per lei parole davvero belle: "La ragazza è una delizia -. dice Massimo Ranieri – Le auguro tutto il bene del mondo perché ,oltre che ballare bene, ha la grazia, che oggi è una merce rara".