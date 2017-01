8 aprile 2015 Amici 14 vola verso il serale: i talenti della squadra Blu La squadra di Elisa si prepara alla fase finale, che partirà l l'11 aprile alle 21.10 su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:47 - Si avvicina il serale di "Amici", che partirà sabato 11 aprile alle 21.10 su Canale 5, e i ragazzi sono determinati a mettercela tutta per arrivare in finale. Elisa in questi giorni sta lavorando sodo con i suoi giovani talenti, per tirare fuori il meglio da ognuno di loro. I The Kolors, Giorgio, Luca, Virginia, Paola e Michele sono diversi, ma per tutti l'obiettivo è uno solo: vincere.

Per Giorgio, ballerino ventenne di Vicenza, "vincere Amici sarebbe la mia rivincita. Quando ballo non mi interessa di niente e di nessuno, ballo e basta". Essere entrato nella scuola è già stata una grande soddisfazione per lui e ai provini aveva ammesso che "se non dovessi entrare ad Amici andrei a lavorare con mio padre muratore, non potrei permettermi di continuare a ballare".



Anche The Kolors, la band milanese, hanno il loro sogno da realizzare. Il frontman Antonio Stash Fiordispino vive intensamente ogni momento della sua vita e ammette di "essere stato consumato dalla musica, ci sono migliaia di band e artisti che ho assorbito e ai quali mi ispiro tuttora".



Una vita passata sulle punte per Virginia (18 anni) che balla dalla mattina alla sera perché . "la mia vita è fatta di danza. Io sono la danza". Anche lei vuole arrivare in finale e "se vinco Amici non lo so, ma il segno lo lascio"



Per Luca (26 anni)la vittoria vorrebbe dire "poter cantare le mie canzoni". Siciliano trapiantato a Milano, Luca è un cantautore e "quando scrivo sento una sensazione assurda perché il tuo stato d’animo cambia, è una cosa quasi magica. Vorrei fare musica divertirmi con questo mestiere, se ti diverti e sei vero qualcosa traspare e la gente che ti ascolta lo capisce".

"Penso di vincere Amici perché dove la trovate un'altra come me" ammette ridendo Paola, 21 anni, la cui unica ambizione è fare la cantante: "Me la sento nelle vene la musica, spero di far venire la pelle d'oca. Vorrei apprendere come una spugna e imparare tantissimo. Sono un frutto acerbo, sono sicura del mio potenziale".



Michele, ballerino ragusano di 22 anni, la sua forza è essere "un guerriero" .I suoi genitori gli hanno insegnato ad affrontare la vita a testa alta e con dignità e per mantenersi ha sempre fatto piccoli lavoretti, come l’animatore e l’ insegnate di danza per bambini. Il suo sogno è diventare coreografo e ballerino di fama mondiale.