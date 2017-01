Amici 14, sorprese per Briga e Virginia

Dentro il suo pacco Virginia ha trovato un cuore ed una stellina di peluche, ma anche un video-messaggio di suo papà pieno di tenerezza. "Non l'ho potuta mantenere e farle frequentare un'accademia di danza come avrebbe meritato, quindi il suo obiettivo era entrare ad Amici. Quando era piccola in casa soldi per i giocattoli ce n'erano pochi, ma lei ha sempre voluto le scarpette e non ci chiedeva altro" ha svelato commosso "Quando se n'è andata ho abbracciato il suo letto come se fosse lei, ma so che sta facendo quello che ha sempre sognato".



La ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime, ma vedere la famiglia le ha anche fatto ritrovare il sorriso: "Io e i miei genitori siamo molto uniti. All'inizio, quando non sono riuscita ad entrare, ero io che davo forza a loro".