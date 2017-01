11 aprile 2015 Amici 14: scatta il braccio di ferro tra Emma ed Elisa, chi la spunterà? Tutto pronto per il serale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, al via sabato 11 aprile, alle 21.10 su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - Scatta il serale di "Amici", il talent di Maria De Filippi giunto alla 14ma edizione, che torna sabato 11 aprile alle 21.10 su Canale 5. Sta dunque per partire l'attesa sfida tra la Squadra Bianca di Emma e la Squadra Blu di Elisa. A giudicare i ragazzi sarà la giuria formata da Renato Zero, Francesco Renga e Sabrina Ferilli, eccezionalmente accompagnata nella prima puntata da Biagio Antonacci. Super ospite della serata è lo scrittore Roberto Saviano.

Il saggista e giornalista sarà la prima guest star del programma, che nel corso di questa edizione vedrà avvicendarsi numerose personalità: da Carlo Cracco a Gianni Morandi, dai Modà alla band australiana Sheppard, che ha animato l'estate con la hit Geronimo.



Dodici i finalisti in corsa per la vittoria, divisi nelle due squadre: i bianchi di Emma sono i ballerini Cristina, Klaudia e Shaila e i cantanti Davide, Valentina e Briga. I blu di Elisa sono i ballerini Giorgio, Michele e Virginia e i cantanti Paola, Luca e i The Kolors. Chi, tra le due direttrici artistiche vincerà il braccio di ferro? Chi trionferà dopo Deborah Iurato? Scopritelo puntata dopo puntata.