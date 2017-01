Amici 14, Ricky Martin è il quarto giudice della semifinale

Ricky Martin sarà il quarto giudice della semifinale di " Amici 14 ". Sabato 30 maggio, alle 21.10 su Canale 5, la popstar portoricana, insieme a Sabrina Ferilli, Francesco Renga e Loredana Bertè , dovrà scegliere i quattro allievi che si giocheranno la finalissima. Nell'ottava puntata, Roberto Saviano torna per la terza volta nel talent di Maria De Filippi . Ospiti musicali della serata, Nek, Renato Zero, Massimo Ranieri e Cristiano De Andrè.

A sfidarsi per l'accesso alla finalissima saranno i The Kolors e i ballerini Giorgio e Virginia, che fanno parte della Squadra Blu di Elisa, e il rapper Briga e la ballerina Klaudia, che fanno parte della Squadra Bianca di Emma. Gli allievi si esibiranno in duetto con Nek, Renato Zero e Massimo Ranieri.



Attesissimo il ritorno di Roberto Saviano, che parlerà ai ragazzi dell'importanza di non arrendersi e presenterà la giovane ballerina Michaela DePrince. Non mancherà l'appuntamento con la comicità di Virginia Raffaele.