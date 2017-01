6 giugno 2015 Tempo reale Amici 14, record di ascolti per la finale Il talent di Maria De Filippi ottiene il 34.20% di share pari a 6 milioni 536mila telespettatori. Record italiano su Twitter con 1 milione 62 mila cinguettii. A vincere i The Kolors, che si aggiudicano anche il premio della critica

Record di ascolti per la finalissima di "Amici 14". Il talent di Maria De Filippi ottiene il 34.20% di share pari a 6 milioni 536mila telespettatori. Record italiano su Twitter con 1 milione 62 mila cinguettii. A vincere i The Kolors. Il gruppo campano ha battuto Briga, portandosi a casa anche il premio della critica. Al rapper il premio Rtl 102.5. Nella categoria danza invece ha vinto Virginia.

Picco del 54% alla proclamazione dei vincitori, i The Kolors. "Amici 14" vince anche sul web, ottenendo il record italiano di cinguettii: solo nella finale sono stati 1.062.000 i tweet e l'hastag #Amici14 domina la top ten di Twitter con la prima posizione nei trend topic nazionali e la seconda posizione in quelli mondiali.

SCHERI: AMICI ORGOGLIO DI MEDIASET

“Il bilancio di questa quattordicesima edizione è straordinario: una media del 25% di share e risultati eccezionali sui target più pregiati con il42% di share tra i giovanissimi 15-19enni, il 40% sul target 15/24 anni e il 34.8% sul pubblico 15-34enni. Performance da guinness, come nessun programma in Italia, anche sui social e sul web. La finalissima ha raccolto, in un'unica serata, la cifra record di 1.062.000 tweet: un risultato mai visto prima! Nel corso dell'edizione si contano un totale di oltre 2,1 milioni di tweet, 14 milioni di "Like" sulla pagina ufficiale Facebook, 54 milioni di pagine viste sul sito del programma. È la trasmissione più vista e rivista sulla piattaforma Video Mediaset con 23 milioni di video-visualizzazioni". E' entusiasta dei numeri dei capogiro il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri.

Uno spettacolo dal sapore internazionale, come raramente se ne vedono in televisione. Amici non è soltanto di gran lunga il più bel talent italiano, è la scuola più bella, dove i ragazzi vengono educati alla vita e alla professione. Da lì sono usciti e usciranno i migliori talenti del ballo e del canto in Italia. E questa è una cosa di grande orgoglio per Mediaset. Maria De Filippi è semplicemente straordinaria. Attenta e talentuosa in tutto, sa coniugare con grande semplicità altissima qualità e ascolti incredibili. E in questo non finisce mai di stupire. Il suo ingegno e la sua professionalità sono eccezionali. Grazie e complimenti infiniti a Maria, a tutto il suo gruppo di lavoro, a Emma, a Elisa, a Giuliano Peparini, ai ragazzi della scuola, ai professori, ai giudici, a Virginia Raffaele, in generale a tutto il cast artistico e alla portentosa squadra produttiva. Arrivederci alla prossima edizione!" ha aggiunto Scheri.

Unici ospiti della serata Roberto Saviano, che ha parlato di donne, e la ballerina Eleonora Abbagnato. E' stato proprio lo scrittore a chiudere la serata parlando di donne: di quelle che in molte parti del mondo non posso decidere il proprio destino. Padri, fratelli, compagni e politici stabiliscono per loro leggi o interpretazioni di leggi che ne limitano la libertà. Donne coraggiose che vogliono realizzare i propri sogni, e così facendo rendono migliore la vita di tutte le altre.