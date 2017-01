Amici 14, Paola Marotta: "Da Elisa ho imparato tutto, vorrei lavorare con lei"

13:06 - Vuole trasferirsi a Milano e sul suo futuro non ha dubbi: farà la cantante. Paola Marotta è la terza eliminata dal talent di Maria De Filippi "Amici 14". Ha preso sportivamente l'eliminazione ma non si ferma qui. L'ex allieva della Squadra dei Blu ha intenzione di imparare a suonare e sulla sua esperienza nella scuola a Tgcom24 racconta: "Da Elisa ho imparato tutto, è una artista molto professionale, mi piacerebbe lavorare con lei".

Che rapporto si è instaurato con Elisa?

Meraviglioso. Sono felice perché ho incontrato una bella persona. E' una ragazza simpatica , alla mano, di una umiltà infinita. Io l'ho sempre stimata. Da lei ho imparato che bisogna lavorare tanto, Elisa è di una professionalità infinita. Si può ridere e scherzare, ma quando si parla di musica non transige. Ci ha sempre detto di studiare tanto e di impegnarci.



Per te ha anche pianto...

Lo so, io mi sono trattenuta ma non so come ho fatto. Mi veniva da piangere, ma dovevo esibirmi e poi ho pensato se lo faccio anche io non finiamo più..



Cosa vuoi fare da grande?

Studiavo Lingue, ma ho lasciato l'università. Voglio fare la cantante e mi piacerebbe trasferirmi a Milano. Voglio anche imparare a suonare, un po' mi diverto con la chitarra, ma gli strumenti sono importanti. A me interessa conoscere le nozioni, non voglio diventare Santana...



Hai accettato sportivamente l'eliminazione, perché?

Non lo so se il mio modo di reagire è quello giusto, in quel momento ero felice e lo sono anche adesso. Il mio percorso è stato straordinario, sono cresciuta tantissimo. Mi piace cogliere l'aspetto positivo in tutto.



Un artista con cui ti piacerebbe lavorare?

Elisa. E' il mio idolo. La amo.



Con chi hai legato di più?

Con Stash siamo diventati fratelli. E' una persona fantastica, ci siamo fatti tante risate e chiacchierate....