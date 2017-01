Amici 14, Maria De Filippi: "Confermato Saviano, Renzi chissà..."

09:13 - La serata conclusiva di "Amici 14" - in onda venerdì 5 giugno in prima serata su Canale 5 - sarà equilibrata con i Bianchi di Emma e i Blu di Elisa che schiereranno un talento per disciplina: Klaudia e Virginia per il ballo, Briga e i The Kolors per il canto. E sugli ospiti della finale Maria De Filippi annuncia: "Saviano dovrebbe esserci. Che possa tornare Renzi è possibile, ma se ci sarà venerdì non lo so".

"Amici è una piattaforma molto appetibile per parlare ai ragazzi ed è per questo che Saviano ha scelto di essere qui. Matteo Renzi? Onestamente non lo so se venerdì ci sarà, ma se volesse venire non gli direi certo di no" ha spiegato la conduttrice "E' già venuto tre anni fa e, come altri, venne per dare un messaggio di forza ai ragazzi. E' possibile che torni e mi fa piacere che Amici venga percepito come un luogo per parlare ai giovani".



Un'edizione di successo quella di Amici 14 che ha raggiunto uno share del "26% sul target commerciale e 40% sui giovanissimi tra i 15 e i 19 anni", con il programma che ha intensificato la sua presenza anche su Twitter.



Merito anche delle due coach Elisa ed Emma, che nella fase serale hanno seguito e consigliato i ragazzi. "Emma è stata brava nel fare gli arrangiamenti e nel dedicare tutto il suo tempo ai ragazzi - ha dichiarato la De Filippi - Elisa per me è stata una sorpresa. Ho scoperto una persona che lavora come una matta, che è pignolissima, fa ripetere una canzone duecento volte".



Anche per Elisa il talent è stata una sorpresa: "All'inizio provavo un senso di inadeguatezza, ero in un mondo a cui non appartenevo. La svolta è arrivata quando sono riuscita a non pensare alle telecamere". Più a suo agio invece Emma, che fu lanciata qualche anno fa proprio da Amici: "Sono entrata nel 2009 e non sono più uscita. Chi canta deve stare dove c'è la musica".

Dopo mesi di duro lavoro ed eliminazioni, si stringe il cerchio dei nuovi talenti che aspirano alla vittoria. A contendersi il titolo per i Bianchi saranno la ballerina Klaudia e il rapper Briga, mentre per i Blu scenderanno in campo Virginia e i The Kolors.



"Klaudia e Virginia sono le finaliste per eccellenza" ha dichiarato il coreografo Giuliano Peparini "Secondo me hanno vinto entrambe". Klaudia ha svelato di aver iniziato a danzare "vedendo un corpo di ballo. Lì ho capito che era il mestiere per me. Lì ho scelto di ballare” Sul palco della finale dovrà vedersela con Virginia, anche lei determinatissima: "La disciplina e la dedizione l’ho avute sin da piccola, fanno parte del mio modo di essere".

Per quanto riguarda il canto la sfida sarà tra Briga e i The Kolors, che hanno già riscosso successo con i rispettivi dischi di esordio: "Never Again" per il rapper e "Out" per la band. Briga, che in studio si è scontrato più volte con Loredana Bertè, ha colto l'occasione per ringraziare chi l'ha sostenuto fino ad adesso: "Sono felice di essere arrivato a questo punto del programma. Nella mia vita non avevo mai portato a termine nulla di quello iniziato. Sarò eternamente grato a chi mi ha aiutato". Anche Stash, il frontman dei The Kolors, è soddisfatto della sua esperienza nella scuola: "Mmi ha messo nelle condizioni di poter diventare artista. Ma non mi sento ancora una star, mi sento ancora quello che suonava tre anni fa nei localini di Milano".