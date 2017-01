19 aprile 2015 Amici 14, il ballerino Michele Nocca è il secondo eliminato La Squadra Blu perde il ragusano e ora Elisa ed Emma, che nella prima puntata ha dovuto rinunciare a Davide, sono pari Tweet google 0 Invia ad un amico

00:37 - "Amici" bissa il successo della scorsa settimana e ottiene il 23% di share e 5 milioni di telespettatori medi. Grazie al talent show Canale 5 si aggiudica prima e seconda serata. Anche il risultato sui social è eccellente: 135 mila tweet e la prima posizione nei trend topic nazionali e mondiali. Michele Nocca è il secondo eliminato del talent di Maria De Filippi. L'uscita di scena del 22enne ragusano ristabilisce la parità tra i Blu di Elisa e i Bianchi di Emma, che nella prima puntata aveva perso Davide Mogavero.

Dopo l’eccellente debutto di sabato scorso, la seconda puntata di “Amici” ottiene nuovamente il miglior risultato del sabato sera con il 23.00% di share e 4 milioni 970 mila spettatori, mentre Raiuno con “Senza Parole“ si aggiudica una share del 14.53% pari a 3 milioni 350 mila spettatori. Grazie ad “Amici” la rete ammiraglia Mediaset si aggiudica prima e seconda serata. Sul target commerciale fascia 15-34 anni “Amici” ottiene il 34.00% share, oltre 28 punti percentuali in più rispetto al competitor Rai (5.20%). Trionfo social: il talent di Maria De Filippi si conferma il più commentato online e condiviso, su twitter sono oltre 135 mila i cinguettiii, il minuto picco è alle ore 22.09 con 1.566 Tweet e svetta con diversi hastag nella top ten.



Il quarto giudice della seconda puntata del serale è stato Paolo Bonolis mentre Loredana Bertè è subentrata a Renato Zero, affiancando in giuria Francesco Renga e Sabrina Ferilli. Ospite della serata, Luca Argentero, che nella scorsa edizione aveva partecipato in qualità di giurato insieme all'attrice romana e al dj Gabry Ponte.



Si comincia

Per stabilire chi inizia, per i due coach c'è la musica di "9 settimane e 1/2". I due direttori artistici vengono bendate da Luca Argentero, e devono indovinare dei cibi contenuti in una cassetta. Dopo aver indovinato tra gli altri il sapore del tartufo e lo zenzero, Elisa vince la prova per 3-1 e decide che a partire sia Emma; quest'ultima chiama l'esibizione di Valentina in "Come together".



Seconda prova

Elisa schiera l'esibizione dei The Kolors con il brano "Pompeii", con arrangiamenti fatti dalla stessa band rispetto all'originale; la Bertè, che plaude al mix della band tra funk e soul, vota per i Bianchi facendo i complimenti a Valentina, Ferilli vota per i Blu e Renga concorda. 1-0 per la squadra di Elisa. Per la seconda prova, Emma schiera l'esibizione singola di ballo con Cristian in una coreografia con nove professionisti, tra cui Sabatino, sulle note di "Ho conosciuto il dolore" di Vecchioni; Elisa si complimenta con il ballerino e risponde con il Ballo di Squadra, Giorgio, Michele, Virginia con ventitrè professionisti tra cui Marcello, Fabrizio, Gian Maria, Santo, Michele e Amilcar su "Il lago dei cigni". Renga si è emozionato con i Bianchi e vota per loro, Bertè si congratula per l'originalità del quadro dei Blu e la Ferilli vota per i Bianchi. 1-1.

Amici, i blu perdono Michele di Eleonora Rossi Castelli

Terza prova

Si tratta della prova secretata, preceduta dall'ingresso del quarto giudice, Paolo Bonolis; Elisa chiama nuovamente i The Kolors in una versione da loro riarrangiata di "Shout"; Amici 14 18/04/15 Michele lascia la scuola Emma, che esprime pubblicamente la sua stima per la band, risponde con il Duetto con il Direttore Artistico cantando con Mattia Briga il suo brano "Schiena", propostole dallo stesso rapper; prima dell'esibizione, va in onda un rvm che mette in evidenza la contrapposizione tra il coach e l'allievo, che prima le inveisce contro e poi si scusa, mentre Bonolis sussurra che tra loro possa nascere qualcosa e Briga risponde di essere "molto fidanzato".

Vota il giudice e la giuria, Loredana rivela di aver votato per i Blu e critica fortemente Briga, convinto di essere un rapper ma non lo è, non è Tupac o Notorious; la Bertè insiste - devi applicarti di più o cambiare mestiere! - lasciando allibito l'allievo, Emma prende le sue difese affermando che è un artista, la Bertè attacca nuovamente il ragazzo che si è permesso di criticare Celentano ed è un "figlio di papà" capitato per caso nella scuola. Elisa schiera Paola in "Because the night", Emma risponde con Klaudia con il professionista Gianluca in una coreografia sulle note di "Say something". Sabrina vota per i Bianchi, Loredana, per la quale la ballerina è nata per essere un étoile mentre Paola ha cantato con troppa foga, concorda con la collega. 2-1 per Emma.

Ultima prova

Elisa schiera Virginia in un pezzo sulle note di "Soave sia il vento". Emma risponde con Briga che interpreta il suo inedito "L'amore è qua". Francesco si congratula con Mattia, ma vota per i Blu, Sabrina vota per i Bianchi applaudendo la centralità e umanità di Briga, Loredana, che non lo considera un poeta ma piuttosto uno con atteggiamento strafottente e da tombeur de femme, è a favore dei Blu. 2-2. Finisce la prima partita, vincono i Blu; Elisa in visibile difficoltà sceglie di eliminare Shaila; i ragazzi, ad eccezione di Virginia, votano per Cristian e i professori, Valentina. Emma salva quest'ultima e i professori dell'intera commissione salvano Shaila, Cristian è il primo eliminato della serata.

Seconda manche

Nella prima prova Emma schiera il Duetto con Ospite, Briga con Tiziano Ferro in una versione rap di "Indietro"; Ferro, che ama molto il rap, conosceva già il rapper e gli fa i complimenti per come ha affrontato il duetto e per la scrittura dei testi, avendo saputo solo 48 ore prima di dover cantare con lui; Elisa risponde con Giorgio nell'esibizione singola di ballo sulle note di "Portami a ballare", che si conclude a sorpresa con un abbraccio commovente alla mamma. 1-0 per Emma.

Nella seconda prova Elisa chiama il Duetto con Ospite, i The Kolors con Alessandra Amoroso nell'inedito della band eseguito al pianoforte "Me minus you", piaciuto molto a Bonolis e a Renga; Emma schiera Shaila sulle note di "Womanizer" con tredici professionisti tra cui Giada. Renga vota per i Blu e pure la Ferilli nella terza prova Emma richiama Valentina in "E non finisce mica il cielo" di Mia Martini che fa commuovere la sorella Bertè; Elisa risponde con Luca che lei chiama simpaticamente "confuso e felice" e che canta "Solo tre minuti" dei Negramaro eseguita con la chitarra acustica. Votano tutti, Renga e la Bertè dichiarano di aver votato per Valentina, poi si passa alla quarta prova, Emma schiera Klaudia nella coreografia sulle note "In equilibrio" ed Elisa risponde con Giorgio in una battle di hip hop e break dance con Tiwany. la Bertè vota per i Bianchi e così la Ferilli. 2-1 per Emma.

Si passa all'ultima prova, Elisa chiama il Canto di Squadra in cui anche lei si esibisce con i ragazzi sulle note di "The sound of silence", al termine Bonolis si alza in piedi per applaudirli; Emma si complimenta e risponde con il Canto di Squadra su "Baby can I hold you" di Tracy Chapman. Loredana vota per i Bianchi, Francesco vota per i Blu e Sabrina, che ha apprezzato anche i Bianchi a livello empatico, predilige la squadra dei Blu. 2-2. Termina anche la seconda partita, vincono i Bianchi votati anche da Bonolis nella prova secretata.

L'eliminazione

Emma per l'eliminazione fa il nome di Michele, i ragazzi all'unanimità Luca e i professori Paola; Elisa salva Luca e i professori salvano Paola. Michele va al ballottaggio con Cristian che viene raggiunto nel backstage da Emma ed esegue una coreografia sulle note di "Ti porto via con me" di Jovanotti; Elisa va da Michele dietro le quinte e lo incoraggia, lui si esibisce sulle note di "Baby it's cold outside" di Michael Bublè con cinque professionisti tra cui Tamara. I professori compresa la giuria escluso Bonolis sono chiamati a votare, le carte girano e ad essere salvato è Cristian. Michele deve quindi abbandonare la scuola, non prima di aver detto di sperare di aver lasciato un bel messaggio, quello di non arrendersi mai e, con la voce rotta dall'emozione, ringrazia tutti e saluta anche i Bianchi, in particolar modo Shaila. La puntata si conclude con l'esibizione di Tiziano Ferro nel suo singolo "Incanto", Michele sale sulla macchina e si allontana dallo studio.