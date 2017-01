Amici 14: i The Kolors, Briga, Virginia e Klaudia si contendono la vittoria

Briga, i The Kolors, Klaudia o Virginia? Chi vincerà " Amici 14 "? Il talent di Maria De Filippi giunge al gran finale. Stasera alle 21.10, in diretta su Canale 5, ci sarà l'ultima sfida tra gli allievi di Emma ed Elisa e a decretare il vincitore sarà il pubblico a casa attraverso il televoto, il web, i social e la app Mediaset Connect. Ospite in studio, per la quarta volta nella stagione serale dello show, sarà Roberto Saviano .

Nei suoi interventi, il giornalista e scrittore ha scelto di parlare al pubblico raccontando storie e regalando momenti di riflessione, in uno show in cui il talento e lo spettacolo sono i protagonisti.



Ha, invece, regalato sorrisi, Virginia Raffaele, che torna con la sua comicità anche nell'ultimo appuntamento della stagione.



La sfida per decretare il vincitore di Amici 14 resta però il cuore dell'attesa finale in cui Briga, i The Kolors, Klaudia e Virginia saranno l'uno contro l'altro. A decidere chi ce la farà sarà il pubblico a casa. Si potrà votare in diversi modi, riassunti sul sito web www.witty.tv. Si potrà votare sul medesimo sito o inviando un sms al 47300 con il nome/codice del concorrente; tramite l'account Twitter del programma @AmiciUfficiale e attraverso la sezione dedicata al televoto della app Mediaset Connect accessibile da smartphone e tablet.



La votazione è aperta anche sul web visto lo straordinario successo che Amici sta riscuotendo in rete con i profili ufficiali di Facebook (oltre 1 milione 820 mila fan), Twitter (oltre 260 mila follower), Instagram e WittyTv che in questo ultimo mese (maggio 2015) ha registrato 55 milioni di visualizzazioni.



Uno straordinario successo che ha indotto la produzione Fascino a mettersi al lavoro per la quindicesima edizione dello show: sono infatti aperti i casting per scovare i talenti che entreranno nella scuola più famosa d'Italia nella prossima stagione.