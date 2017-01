13 maggio 2015 Amici 14, Francesca Michielin ai ragazzi: "Lavorate duro" Intanto Cristian entra nella scuola consola la sua Virginia: "Ti amo, ma adesso devi pensare solo a te"

Settimana impegnativa per i talenti della scuola di "Amici 14", che analizzano con Emma e Elisa le loro esibizioni per migliorarsi in vista del prossimo serale. A sorpresa ricevono la visita di Francesca Michielin, vincitrice di X Factor, che ha vissuto un'esperienza simile alla loro. Intanto Cristian, eliminato nell'ultima puntata, entra per consolare la sua Virginia: "Ti amo, ma ora devi concentrarti sulla danza".

La Michielin è stata accolta dalla due sqadre e ha chiacchierato insieme ai ragazzi sulle emozioni che stanno provando dentro la scuola. Anche lei ha vissuto l'esperienza del talent e per il primo disco ha collaborato proprio con Elisa, coach dei Blu: "Mi ha prodotto lei e mi ha trasmesso la filosofia di lavorare duro 24 ore su 24. Bisogna studiare tanto, per anni ho fatto ginnastica artistica e quel metodo di lavoro l'ho applicato anche alla musica. Quando hai una base solida poi sul palco non devi costruirti e il pubblico lo sente".

Nell'ultima puntata sono stati i Bianchi a perdere un elemento. L'eliminazione di Cristian è stata difficile da accettare soprattutto per Virginia, con cui aveva creato un rapporto speciale. Il ballerino è tornato nella scuola per consolarla e spronarla ad andare avanti: "Lo sai che ti amo, voglio che resti serena. Devi pensare a te come ballerina... Stai migliorando, stai spaccando tutto, devi continuare così".