Amici 14, Emma furiosa con i Bianchi: "Sono stanca delle vostre contestazioni"

11:06 - Negli ultimi giorni Emma è stata criticata dai ragazzi per il suo metodo di lavoro. La coach di "Amici" ha quindi convocato i Bianchi per chiarire la situazione: "Se decidete di lavorare con me vi devono star bene le mie decisioni. Se volte fare per conto vostro fate pure, ma non ci metto la faccia". Lo scontro più acceso è con Briga, che la accusa di non prestare la giusta attenzione ai suoi bisogni artistici.

"Voi siete in grado di avere un'identità fuori da qui? Allora io non ho capito niente, perché a 31 anni ancora vado a chiedere consigli a chiunque per fare bene questo mestiere. Devo imparare ancora tanto e sono la prima che vado a chiedere i consigli di nascosto alla mia avversaria. Perché ha 20 anni di musica in più alle spalle rispetto a me. Ognuno di voi merita il meglio, ma dovete guadagnarvelo sia a livello comportamentale che artistico".

LO SCONTRO CON BRIGA

Emma ha lasciato loro del tempo per riflettere e ha poi ascoltato le decisioni di ognuno. Il confronto più acceso è con Briga: "Hai detto che sei già un artista e che potresti andare da solo - ha esordito la cantante salentina - Allora da adesso lavoro con Valentina. E' una scelta dettata dal fatto che tutte le cose che ti ho proposto non sono andate bene".



Il rapper romano ha spiegato perché ha rifiutato uno dei brani assegnati: "Il duetto di Pacifico e Gianna (Nannini ndr.) penso che ce lo possiamo tranquillamente risparmiare. Ma se tu ti arrabbi secondo me la stai prendendo nel modo sbagliato. Sono preoccupato di cantare una canzone che non mi sta bene addosso".