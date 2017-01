26 maggio 2015 Amici 14, Emma ed Elisa si preparano allo scontro: "Dobbiamo distruggere tutto" La Marrone si sfoga dopo lʼeliminazione di Valentina, mentre la rivale sprona il ballerino Giorgio

Dopo l'ultima puntata di "Amici 14" Emma non ha preso bene l'eliminazione di Valentina e si è confrontata con i talenti ancora in squadra: "Klaudia continuerà a lavorare sul ballo mente tu Mattia devi essere pronto all'impossibile". Anche Elisa parla con i Blu per cercare di migliorare le performance. In particolare quelle dei ballerini che si dovranno scontrare con Klaudia: "Dobbiamo andare avanti e distruggere tutto".

Dopo che ha perso la sua pupilla Valentina, Emma è ancora più decisa a mettercela tutta per salvare i suoi ragazzi: la ballerina Klaudia e il rapper Briga. "Per me la sua uscita è stato un errore madornale, non è giusto - ha sbottato la cantante - Noi dovevamo restare... Sono contenta per voi ma anche lei si meritava la semifinale".



La coach rincuora poi Klaudia, che suo malgrado ha vinto il ballottaggio contro la compagna: "Non devi sentirti in colpa, questa cosa levatela dalla testa. Ho visto anche che ti sei trattenuta, perché sei una persona elegante. Non l'hai buttata fuori tu Valentina".

Nella squadra di Elisa, nonostante la vittoria, sembra invece esserci sconforto. Virginia avrebbe voluto sfidare Klaudia, mentre in puntata la coach ha schierato il compagno Giorgio. Il ballerino non teme la rivale e Stash gli fa notare che Klaudia ha fatto un ottimo percorso dentro la scuola, un elemento importante agli occhi del pubblico. "Allora mi elimino, perché è inutile che vado avanti" ha sbottato il ballerino "Klaudia è sempre stata al massimo, è inutile che io e Virginia partecipiamo allora".



Elisa cerca di infondere energia alla sua squadra, in vista del prossimo serale: "Bisogna andare avanti e distruggere tutto fino alla fine. C'è in ballo il vostro futuro, bisogna lottare fino alla fine. Giorfgio, ogni volta deve essere come se fosse l'ultima... buttati e fai vedere chi sei".