Amici 14, Elisa a cuore aperto con Giorgio: "Ho ricominciato a ballare grazie a te"

09:26 - Dopo la vittoria della quarta puntata di Amici 14, Elisa fa il punto della situazione con la squadra e si lascia andare a confessioni personali. Alla coach dei Blu spiace che il talento del ballerino Giorgio non venga valorizzato e gli confida: "Io ho ballato per tanti anni, ma poi avevo smesso. Da quando sono qui ho ricominciato, grazie a te". Con le lacrime agli occhi invece Emma, che ha perso una ballerina: "Entrare e non vedere Shaila lo patisco molto".

Ad Elisa non va giù che le doti di Giorgio non vengano fuori come dovrebbero: "Sono contenta di te come ballerino, ma non del risultato. Non sta arrivando abbastanza attenzione, vorrei che fossero più coinvolti. Dobbiamo rendere le cose più plateali, perché vedo un grandissimo talento totalmente offuscato". Anche per il ballerino la situazione è ormai insostenibile: "Non so più dove sbattere la testa, non so cosa pensino. Voglio andare al ballottaggio così capisco se piaccio oppure no".

Decisamente più malinconica la riunione di Emma, che nel serale ha perso la ballerina Shaila a cui si era affezionata molto. "Era brava, solare, ha avuto grandi miglioramenti... Mi dispiace veramente tanto". Ma la squadra deve fronteggiare anche il nervosismo di Cristian, che per via di un cambio di strategia non ha potuto esibirsi nel serale. "Mi sono sentito un soprammobile, mi sento inutile. Stare fermo mi ha fatto accumulare nervosismo" ha sbottato "Le tue scelte le posso capire, ma io mi sono sentito anonimo".