6 maggio 2015 Amici 14 , Chiara fa visita ai ragazzi e rivela: "Anche io volevo entrare nella scuola" La cantante ha incontrato le due squadre nelle rispettive casette e, dopo una lunga chiacchierata a cuore aperto, ha regalato a tutti una copia del suo album Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:49 - Chiara Galiazzo ha fatto visita i ragazzi di "Amici 14" e nel corso dell'incontro ha rivelato, con un po' di emozione, di aver fatto i provini per entrare nella scuola. Dopo aver dato agli allievi qualche consiglio su come gestire la popolarità derivata dal talent e aver risposto alle loro domande, Chiara ha regalato a tutti il suo cd, con una dedica personalizzata. In cambio, i Blu hanno donato alla cantante la felpa della squadra.

"Non avrei mai creduto di entrare nella casetta", ha detto la cantante, che ha approfittato della tappa romana del suo tour per visitare la scuola nella quale le sarebbe piaciuto entrare prima di partecipare a X Factor. Il tentativo di far parte di Amici, non è stata l'unica rivelazione della cantante durante l'incontro. Chiara ha infatti svelato a Stash di essere stata a un suo concerto qualche anno prima.



Rispondendo alle domande degli allievi, la cantante ha dato ai ragazzi qualche consiglio su come vivere l'esperienza del talent e come gestire la popolarità, una volta spente le telecamere degli studi televisivi: "Fuori la vita ti cambia radicalmente. La cosa più difficile è rimanere fedeli a se stessi e ricordarsi perché si è fatto tutto questo", ha detto la padovana ai Blu, suggerendo ai ragazzi di vivere con leggerezza i momenti nella scuola e le critiche e rivelando di aver dovuto prendersi una pausa tra il primo e il secondo album perché travolta dal successo: "Ho dovuto fermarmi perché non ci capivo più niente – ha detto Chiara alla Squadra Bianca – Come potevo dire qualcosa alla gente se non sapevo nemmeno quello che volevo io".



Una chiacchierata a cuore aperto, quella della cantante, che ha parlato anche della sua doppia esperienza a Sanremo e ha poi chiesto ai ragazzi di esprimere le loro aspettative e di raccontare il momento in cui hanno capito di voler fare i cantanti o i ballerini.



Dopo la visita, nella scuola sono riprese le lezioni e la preparazione in vista della nuova puntata del serale, con Briga che ha concordato con Emma una nuova strategia per recuperare il favore della giuria: canterà i suoi inediti e solo una o due cover a settimana.