31 maggio 2015 Amici 14: Briga, Virginia, Klaudia e i The Kolors vanno in finale Ottava vittoria consecutiva per la semifinale di "Amici" con il 24,58% di share pari a 4 milioni 908 mila telespettatori. Il ballerino dei Blu, Giorgio Albanese, eliminato a un passo dallʼultimo puntata, in onda venerdì 5 giugno

Briga, i The Kolors, Klaudia e Virginia sono i finalisti di "Amici 14". Il ballerino della Squadra Blu, Giorgio Albanese, è stato infatti eliminato in semifinale e dovrà dunque rinunciare alla finale in onda venerdì 5 giugno su Canale 5. Nella serata, che ha registrato l'ennesima vittoria consecutiva di ascolti con il 24,58% di share pari a 4 milioni 908 mila telespettatori, e in cui Ricky Martin è stato quarto giudice e Roberto Saviano è tornato in studio per la terza volta, gli ospiti musicali sono stati Nek, Renato Zero, Massimo Ranieri e Cristiano De Andrè.

Ottava vittoria consecutiva quindi per il talent condotto da Maria de Filippi, che supera di oltre 11 punti percentuali Raiuno e garantisce a Mediaset il primato sia in prima sia in seconda serata. Grande successo anche sul web con oltre 113 mila cinguettii, un picco di 996 tweet al minuto alle ore 23.35. La puntata di ieri che ha visto sul palco grandissime sfide tra i ragazzi ha decretato così i quattro finalisti di questa edizione: il cantautore rap Briga, la band Stash and the Kolors e le ballerine Klaudia e Virginia. A farne le spese è stato il ballerino Giorgio eliminato nel rush finale da Klaudia.



Ad aprire la sfida è stato Alvin, che ha sottoposto le due coach, Emma ed Elisa, a diverse prove per decretare quale squadra avesse il diritto di esibirsi per prima.



Vince Elisa, che per la prima prova schiera il Duetto con Ospite, i The Kolors con Renato Zero in una particolarissima versione di "Mi vendo" e "Il triangolo". Al termine, grandi applausi per Stash, mentre la Bertè si lima le unghie; Renato Zero fa una dichiarazione ai ragazzi ; Renga chiede alla Bertè perchè si facesse le unghie e lei risponde che "Stash ha oscurato Renato", mentre la Ferilli lo preferiva in altre circostanze. Emma risponde con Klaudia in una coreografia sui tacchi mixata sulle note di "Anaconda" e "Aura" con sette preofessioniste. Sabrina dà il voto ai Bianchi, Renga concorda. 1-0 per Emma.







Nella Seconda prova, Elisa schiera Giorgio in un pezzo su musiche di "Faith" e "Rama Lama" con nove professionisti tra cui Gian Maria, Michele, e Fabrizio. Emma replica con il Duetto con Ospite, il soprano Lucia Aliberti e Mattia Briga in "Your Love", tratto dalla colonna sonora di "C'era una volta il west" di Ennio Morricone. la Bertè, alla quale l'esibizione ricordava Freddy Mercury, vota per i Bianchi e anche Renga è d'accordo sul voto a Briga.2-0 per Emma. Alla terza prova, viene annunciato il quarto giudice introdotto da un filmato che riepiloga la sua importante carriera, Ricky Martin, mentre sulle sue note sia Emma che Klaudia si propongono in una mini-coreografia; entra in studio il cantante portoricano, salutato dal "Sei bellissimo" del pubblico, versione "maschile" della canzone di Loredana. Elisa schiera il Duetto con Ospite, Virginia balla sulla canzone di Nek, una nuova versione di "Se telefonando" con quattro professionisti tra cui Santo e Sabatino. Anche Emma schiera il Duetto con Ospite, Klaudia che balla sulle note di "O sole mio" cantata da Massimo Ranieri.



Per la quarta prova, Elisa chiama il Duetto con il quarto giudice Ricky Martin per entrambe le squadre, con Klaudia che balla sulle musiche di "La vida loca", Stash canta con lui "She bangs" e poi tutti e due cantano e ballano su "The cup of life". La Ferilli vota per i Bianchi, mentre Renga vota per i Blu e Loredana è per i Bianchi. 3-0 per Emma. Elisa chiama la Magic Ball, con cui deve ottenere l'unanimità dei tre giudici, ma se non l'avesse, perderebbe automaticamente la partita; il coach lancia la palla d'oro perchè è convinta di aver perso la terza prova e sceglie di schierare Giorgio in una coreografia con diciassette professionisti sulle note di "Sentimento" degli Avion Travel. Emma risponde con il Duetto con Direttore Artistico, Emma e Briga in "Empire state of mind"; Maria chiama le due squadre al centro dello studio per decretare il vincitore della prima manche,



La prima manche è stata vinta dai Bianchi di Emma, che hanno deciso di candidare all'eliminazione Giorgio.